München (AFP) Ein Liter Diesel kostet Autofahrer derzeit so wenig wie noch nicht zuvor in diesem Jahr. Der Preis liege durchschnittlich bei 1,38 Euro und befinde sich damit auf einem neuen Jahrestiefststand, teilte der ADAC am Mittwoch in München mit. Der Dieselpreis liege damit nahe am Tiefstwert des vergangenen Jahres, als ein Liter Diesel Ende Juni im Schnitt 1,375 Euro kostete.

