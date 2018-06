Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht im Entwurf für den Bundeshaushalt 2014 ein "Signal" an den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Die am Mittwoch vorgestellten Eckwerte belegten, "dass konsequentes und nachhaltiges Haushalten und Wachstum einander nicht ausschließen, sondern dass sie sich ganz im Gegenteil positiv bedingen", sagte Schäuble am Mittwoch in Berlin. "Und das ist ein starkes Signal auch für Europa."

