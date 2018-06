Düsseldorf (dpa) - Der größte deutsche Energiekonzern Eon steht wegen der Marktschwäche in Europa und der Lasten der Energiewende weiter auf der Bremse. Wie bereits Ende Januar angekündigt, rechnet der Konzern 2013 mit einem deutlichen Gewinnrückgang.

Das Unternehmen wird weitere Unternehmensteile verkaufen, seinen Sparkurs fortsetzen und Investitionen deutlich reduzieren, wie Firmenchef Johannes Teyssen am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf ankündigte.

Nachdem das Unternehmen inzwischen bereits rund 17 Milliarden Euro durch den Verkauf von Geschäftsteilen eingenommen hat, kündigte der Vorstand am Mittwoch weitere Schritte an. So sollen bis spätestens 2014 die Regionalversorger Eon Westfalen Weser und Eon Mitte einen neuen Eigentümer bekommen. Zudem will Eon seine Anteile am britischen Urananreicherungsunternehmen Urenco verkaufen. Die drei Verkäufe sollen den Düsseldorfern weitere zwei Milliarden Euro in die Kassen bringen. Damit gingen aber auch substanzielle Ergebnisbeiträge verloren, betonte Finanzchef Marcus Schenck.

Mit den Verkaufserlösen will Eon sich Luft für die Neuausrichtung verschaffen. Vor allem in der Türkei, Russland und Brasilien will der Konzern kräftig investieren. Zudem sind hohe Ausgaben für erneuerbare Energien, die dezentrale Energieversorgung und die Gasversorgung geplant.

Voraussichtlich werde 2013 ein um Sondereffekte bereinigter nachhaltiger Konzernüberschuss von 2,2 bis 2,6 Milliarden Euro erreicht nach 4,3 Milliarden Euro im Jahr zuvor, teilte das Unternehmen mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sinkt von 10,8 Milliarden auf voraussichtlich 9,2 bis 9,8 Milliarden Euro. Die Dividende für 2012 soll wie geplant bei 1,10 Euro liegen (plus 10 Cent). Künftig soll dann kein absolutes Dividendenziel mehr benannt werden, sondern eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent des Konzernüberschusses.

Eon baut bis 2015 rund 11 000 Stellen ab, davon 6000 in Deutschland. Dies ist schon länger bekannt, ein Sozialplan wurde bereits vereinbart. Zusätzlicher Personalabbau sei nicht geplant, sagte Personalvorstand Regine Stachelhaus.

Wie schon mehrfach seit Jahresbeginn forderte Teyssen nachdrücklich gesetzliche Eingriffe in den CO2-Handel wegen der stark gesunkenen Preise für Verschmutzungsrechte. «Wenn Klimaschutz und CO2 keinen Wert haben, lohnt es sich auch nicht, klimaschonende Gaskraftwerke einzusetzen», sagte Teyssen. Wenn die Wirtschaftlichkeit der Gaskraftwerke nicht wiederhergestellt werde, würden sie außer Betrieb genommen. «Wir sind keine Spielverderber, aber eben auch nicht die Lastesel der Energiewende», sagte Teyssen. Eon senkt deutlich die Investitionen. Waren es 2012 noch 7 Milliarden Euro, sollen in diesem Jahr nur noch 6 Milliarden Euro sein - 2015 will Eon nur noch 4,5 Milliarden Euro investieren.

Eon-Mitteilung