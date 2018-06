Essen (dpa) - In Nordrhein-Westfalen haben Islamisten nach Angaben der Polizei einen Mordanschlag auf den Chef der rechtsextremen Partei Pro NRW geplant. Vier Salafisten seien festgenommen worden, gab der Essener Staatsschutz bekannt.

Zwei der Verdächtigen wurden in der Nähe der Wohnanschrift des Pro-NRW-Parteivorsitzenden Markus Beisicht in Leverkusen in ihrem Fahrzeug festgenommen. Die weiteren Beteiligten wurden in Wohnungen in Bonn und Essen festgenommen.

In der Bonner Wohnung seien eine Schusswaffe und Zubehör zur Herstellung von Sprengstoff gefunden worden. Die Männer stehen im Verdacht, schwere staatsgefährdende Straftaten geplant zu haben. Weitere Einzelheiten will die Polizei um 18 Uhr bei einer Pressekonferenz in Essen mitteilen. In ersten Berichten hatte es noch geheißen, es sei auch Sprengstoff sichergestellt worden.

Schon zuvor waren die deutschen Sicherheitsbehörden gegen die radikal-islamische Szene vorgegangen. Polizisten durchsuchten einen Vereinsraum und rund 20 Wohnungen von Mitgliedern salafistischer Gruppierungen in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Sie stellten Laptops, Mobiltelefone, Dateien, Propagandamaterial und Bargeld sicher.

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) verbot die Vereinigungen «DawaFFM» und «Islamische Audios» - ebenso eine Teilorganisation der bereits 2012 aufgelösten Gruppierung «Millatu Ibrahim» namens «An-Nussrah».

An der Aktion waren nach Angaben aus Sicherheitskreisen rund 120 Beamte beteiligt. Schwerpunkte der Durchsuchungen waren Frankfurt am Main, Düsseldorf, Gladbeck und Solingen. Aus dem Innenministerium hieß es am Nachmittag, die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen habe bereits begonnen: Die Ermittler suchen auch nach Erkenntnissen über bislang unbekannte Strukturen der Szene.

Zu Zwischenfällen oder Festnahmen kam es bei den Razzien nicht. Ziel sei nicht gewesen, gegen Einzelpersonen vorzugehen, sondern die Strukturen der Vereine zu zerschlagen, hieß es. Das Innenressort wirft den Gruppierungen vor, dass sie sich gegen die Werteordnung des Grundgesetzes wenden, das Rechtsstaatsprinzip ablehnen, eine islamische Ordnung nach den Gesetzen der Scharia anstreben und zur Gewalt gegen Andersgläubige aufrufen.