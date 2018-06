Flensburg (SID) - Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga auch im 13. Spiel in Serie ungeschlagen. Der Tabellendritte setzte sich gegen die HSG Wetzlar mit 36:27 (20:13) durch. Die letzte Niederlage hatte Flensburg am 10. November beim TSV Hannover-Burgdorf (28:29) kassiert. Gegen Wetzlar erzielte Nationalspieler Holger Glandorf neun Treffer. Für die HSG traf Tobias Reichmann achtmal.

Schlusslicht TuSEM Essen kassierte am 24. Spieltag derweil die 20. Saisonniederlage. Der Aufsteiger verlor vor heimischem Publikum gegen FA Göppingen 25:37 (13:19). Für Essen traf Ole Rahmel sechsmal, bei Göppingen ragte Zarko Markovic mit zehn Toren heraus.