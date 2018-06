Rom (dpa) - Der neue Papst Franziskus I. hat sich in einer ersten kurzen Ansprache vom Balkon des Petersdomes aus an die Gläubigen in aller Welt gewandt. Er sagte unter anderem:

«Brüder und Schwestern, guten Abend. Wie ihr wisst, war es die Pflicht des Konklaves, Rom einen Bischof zu geben. Wie es scheint, sind meine Kardinalsbrüder nahezu bis ans Ende der Welt gegangen, um ihn zu bekomme ... Aber hier sind wir. (...) Ich danke Euch für den Empfang. Die Diözesan-Gemeinschaft von Rom hat ihren Bischof: Danke!

Zunächst möchte ich für unseren emeritierten Bischof Benedikt XVI. beten. Beten wir alle gemeinsam für ihn, auf dass der Herr ihn segne und die Muttergottes ihn behüte. (...)

Und jetzt beginnen wir diesen Weg, Bischof und Volk. Dieser Weg der Kirche Roms, der jener ist, der in der Barmherzigkeit allen Kirchen vorsteht, ein Weg der Brüderlichkeit, der Liebe, des Vertrauens zwischen uns. Beten wir immer für uns, einer für den anderen. Beten wir für die ganze Welt, damit es eine große Brüderlichkeit geben wird.

Und nun möchte ich den Segen erteilen, doch zuerst bitte ich Euch um einen Gefallen. Bevor der Bischof das Volk segnet, bitte ich darum, dass Ihr den Herrn bittet, damit ich gesegnet werde. Das Gebet des Volkes, das den Segen für seinen Bischof erbittet. Führen wir dieses Euer Gebet für mich still durch.»