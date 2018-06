Rom (dpa) - Am Mittwochnachmittag haben die 115 wahlberechtigten Kardinäle in Rom ihre Abstimmung über einen neuen Papst fortgesetzt. In der Sixtinischen Kapelle stehen weitere zwei Wahlgänge auf dem Programm.

Auf dem Petersplatz haben sich wieder tausende Menschen versammelt und warten auf den weißen oder schwarzen Rauch. Bekommt einer der Purpurträger im ersten der beiden Wahlgänge die nötige Zweidrittel-Mehrheit, könnte gegen 17.30 Uhr weißer Rauch aufsteigen, sonst wird gegen 19.00 Uhr das nächste Zeichen erwartet.

In den drei vorherigen Wahlgängen am Vormittag und am Vorabend konnten sich die Kardinäle noch nicht auf einen Nachfolger für den Ende Februar zurückgetretenen Papst Benedikt XVI. einigen.

Vatikan

Website Vatikan-News

Angaben zum Zeitplan bei Radio Vatikan

Deutsche Bischofskonferenz zum Konklave

Katholisches Nachrichtenportal zum Konklave

Vatikan-Insider von La Stampa, engl.

Twitter-Liste @dpa_news/papst-vatikan-kirche

Twitter-Liste @dpa_news/vatikan-experten

Webcam Schornstein CBS News

Webcam Schornstein NBC News