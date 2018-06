Rom (dpa) - Nach mehreren Wahlgängen ohne Entscheidung über den neuen Papst sind die Hoffnungen auf ein kurzes Konklave geschwunden.

Schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle signalisierte am Mittwoch erneut, dass die 115 Kardinäle auch im zweiten und dritten Wahlgang noch keinen Nachfolger für den deutschen Papst Benedikt XVI. gefunden haben. Am späten Nachmittag standen gemäß den Regeln zwei weitere Wahlgänge auf dem Programm.

Sollte auch dabei keiner der streng abgeschotteten Purpurträger die notwendige Zweidrittel-Mehrheit erreichen, geht es am Donnerstag weiter - erneut mit bis zu vier Wahlgängen. Die Dauer des Konklaves ist nicht absehbar. Vatikan-Beobachter rechnen damit, dass die Kardinäle noch in dieser Woche einen der ihren auf den Stuhl Petri heben werden, um die Weltkirche der 1,2 Milliarden Katholiken zu leiten.

Erst weißer Rauch zeigt an, dass in dem Konklave der 266. Papst in der Geschichte der katholischen Kirche gewählt worden ist. Die Papstwahl hatte am Dienstagabend mit einem ersten Wahlgang begonnen.

Trotz nasskalten Wetters versammelten sich auch am Mittwoch zahlreiche Menschen auf dem Petersplatz in Rom. Auf Großbildschirmen dort, im Fernsehen und im Internet war wie schon zu Beginn des Konklaves der berühmteste Schornstein der Welt zu sehen.

Drei erfolglose Wahlgänge seien «ganz normal und kein Zeichen irgendeiner Spaltung» unter den Kardinälen, sagte Vatikan-Sprecher Federico Lombardi. Das Konklave stehe damit in der Tradition früherer Papstwahlen, wobei im 20. Jahrhundert lediglich Pius XII. nach drei Wahlgängen bereits gewählt gewesen sei. «Wir sind in der entscheidenden Phase dieses Monats» nach dem Rücktritt von Benedikt XVI., sagte Lombardi.

Als Termin für die Einführungsmesse des neuen Papstes ist in Rom bereits der 19. März im Gespräch. «Das ist eine gute Annahme», sagte Lombardi vor Journalisten. Joseph Ratzinger, der sich nach seinem Rücktritt als Papst vor zwei Wochen nach Castel Gandolfo zurückgezogen hat, schaut zwar auch im Fernsehen, ob im nahen Rom weißer oder schwarzer Rauch aufsteigt. An der Einführungsmesse seines Nachfolger werde er aber voraussichtlich nicht teilnehmen, sagte Lombardi.

Der Nachfolger von Benedikt XVI. muss mindestens 77 Stimmen bekommen. Offen blieb, welches Profil - zwischen Bewahrer und Modernisierer - der nächste Pontifex Maximus haben wird. Die Zahl möglicher Benedikt-Nachfolger - vor allem aus Nord- und Südamerika sowie Italien - wird größer. Eine Reihe von Favoriten hat sich Spekulationen zufolge herauskristallisiert.

Als Top-Kandidaten nennen italienische Zeitungen weiterhin den Mailänder Erzbischof Angelo Scola (71) und den Brasilianer Odilo Pedro Scherer (63) aus São Paulo. Aufwind habe der kanadische Außenseiter und «Mann des Kompromisses zwischen Reformern und Getreuen der Kurie», Marc Ouellet (68), schreibt «La Repubblica». Neu im engeren Kreis der Favoriten sei Primas Peter Erdö (60) aus Ungarn. Er steht für einen konservativen Katholizismus und behutsame Reformen.

Der argentinische Kardinal Jorge Bergoglio (76) war beim letzten Konklave noch der stärkste Kontrahent Joseph Ratzingers, heute gilt der Erzbischof von Buenos Aires und Primas Argentiniens als geeigneter Mann einiger Reformer. Weiterhin werden den US-Kardinälen Timothy Dolan (63) und Patrick O'Malley (68) Chancen eingeräumt.

Als Kompromiss-Kandidat rückt auch der mexikanische Erzbischof von Guadalajara, Francisco Robles Ortega, in den Fokus. Er liebt neue Medien, gilt als geborener Kommunikator. Er ist auch kein «Yankee»-Kandidat wie die beiden amerikanischen Favoriten Dolan und O'Malley - ein Papst der Weltmacht USA gilt vielen als schwierig.

Die Gewänder des neuen Kirchenoberhauptes aus der päpstlichen Hofschneiderei Gammarelli in Rom sind bereits in drei Größen angefertigt. Neben den Roben aus weißer Baumwolle haben Gammarelli und sein Team für den künftigen Papst auch die Mozzetta, einen Schulterumhang aus rotem Samt und gesäumt mit weißem Pelz, sowie ein Paar Schuhe aus rotem Leder vorbereitet.

