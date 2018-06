Melbourne (dpa) - Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat Sebastian Vettel von einem Wechsel zu Ferrari abgeraten. «Ich wäre erschüttert, wenn Seb Red Bull verlässt», sagte der Brite der «Bild»-Zeitung.

Es gebe keinen Grund für den dreimaligen Weltmeister, zum italienischen Traditionsteam zu gehen, erklärte Ecclestone vor dem Saisonauftakt am Sonntag in Melbourne. In der Branche wird seit längerem spekuliert, Vettel werde nach Ablauf seines Vertrags bei Red Bull Ende 2014 bei der Scuderia anheuern.

«Was soll Vettel bei Ferrari?», meinte Ecclestone. «Das ist ein komplett anderer Rennstall, eine andere Mentalität. Sie gehen ganz anders an die Sache ran», befand der 82-Jährige. Vettel könne seine ganze Karriere beim Red-Bull-Rennstall bleiben. «Er ist glücklich dort, das Team baut ihm ein Top-Auto», sagte Ecclestone.

Dagegen bewertete der Chefvermarkter Lewis Hamiltons Wechsel von McLaren zu Mercedes als richtige Entscheidung. «Lewis inspiriert das Team», urteilte Ecclestone. Mercedes habe sich bei den Testfahrten bereits verbessert gezeigt. «Ich habe Mercedes gesagt: Wenn ihr Lewis holt, dann bekommt ihr in Zukunft auch die richtige Art von Mitarbeitern. Leute, die glauben, dass sie von jetzt an in einem Siegerteam arbeiten», erklärte Ecclestone.

Bild-Interview