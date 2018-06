Peshawar (AFP) In den Stammesgebieten im Nordwesten Pakistans ist ein Soldat zu Tode gesteinigt worden, weil er eine "unerlaubte Beziehung" zu einer jungen Frau gehabt haben soll. 40 bis 50 Menschen hätten am Dienstag Steine auf den Mann geworfen, bis er tot war, sagte ein Stammesvertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Sie hätten damit eine Entscheidung des Stammesrats in dem Ort Parachinar nahe der afghanischen Grenze ausgeführt. Vertreter der Sicherheitskräfte und der Regierung in der Region bestätigten die Angaben.

