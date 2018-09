Köln (SID) - Nach dem 3:1 im Hinspiel beim FC Arsenal hat Bayern München beste Chancen, als zweite deutsche Mannschaft nach Borussia Dortmund ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Zeitgleich tritt der FC Porto mit einem 1:0-Hinspielsieg im Rücken beim FC Malaga an.

Mit Personalsorgen gehen die DFB-Frauen im portugiesischen Faro gegen die USA in das Endspiel um den Algarve-Cup. Dabei muss Trainerin Silvia Neid auf Saskia Bartusiak und Kim Kulig verzichten. Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Zum Auftakt des Weltcupfinals stehen in Lenzerheide die Abfahrtsrennen auf dem Programm. Bei den Frauen gehen in der Schweiz Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg ab 11.30 Uhr an den Start. Im Rennen der Männer ab 9.00 Uhr sind keine deutsche Läufer vertreten.