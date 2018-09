Hamburg (SID) - Die hochdotierte Global Champions Tour bleibt bis 2017 für weitere fünf Jahre fester Bestandteil des Hamburger Derby-Meetings. Einen entsprechenden Vertrag werden Turnierdirektor Volker Wulff und Tour-Chef Jan Tops in Kürze unterzeichnen.

"Dies garantiert dem Derby, dass weiterhin viele Topreiter kommen werden. So gesehen war es keine Überraschung für mich, dass diese Zusammenarbeit fortgesetzt wird", sagte Bundestrainer Otto Becker. Die 84. Auflage der Traditionsveranstaltung in Hamburg-Klein Flottbek wird in diesem Jahr vom 9. bis 12. Mai ausgetragen.