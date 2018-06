Magdeburg (SID) - Fliegengewichts-Champion Nadia Raoui greift am 23. März nach weiteren WM-Gürteln: In Magdeburg wird die 27 Jahre alte WIBF-Weltmeisterin aus Herne in einem Vereinigungskampf gegen die amerikanische Doppel-Weltmeisterin Melissa McMorrow (WBO, WIBF) boxen. McMorrow hatte sich beide Gürtel im Mai des vergangenen Jahres gegen die Hamburgerin Susi Kentikian erkämpft.