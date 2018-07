Acapulco (SID) - Mit Olympiateilnehmer Ralf Buchheim sowie der B-Kaderathletin Jana Beckmann geht der Deutsche Schützenbund (DSB) beim ersten großen Leistungstest des Jahres an den Start. In Acapulco/Mexiko (16. bis 23. März) werden in den Wettbewerben Trap, Doppeltrap und Skeet Weltcup-Punkte vergeben. Buchheim (Lebus), der in London das Skeet-Finale knapp verpasst hatte, geht in seiner Spezialdisziplin an den Start. Beckmann (Magdeburg) startet im Trap-Wettkampf.

In Acapulco kommen erstmals neue Finalregeln zur Anwendung. Statt bislang sechs qualifizieren sich die acht besten Schützen des Vorkampfes für diese Endrunde.