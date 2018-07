Beirut (AFP) Die Kinderschutzorganisation Save the Children beschuldigt die Konfliktparteien in Syrien, Kinder als Kämpfer und menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Jungen und Mädchen würden "mehr und mehr direkt in Gefahr gebracht", hieß es in einem Bericht der Organisation, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

