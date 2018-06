London (AFP) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt davor, dass die Lebenserwartung der Europäer unter der Finanz- und Wirtschaftskrise leiden könnte. "Die stetigen Forschritte bei der Lebenserwartung in Europa" seien gefährdet, wenn "wirtschaftliche oder soziale Krisen" zu einer Kürzung der Gesundheitsausgaben führten, hieß es in einem am Mittwoch in London vorgestellten Bericht der WHO.

