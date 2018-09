Vatikanstadt (AFP) Im Vatikan ist am Mittwoch das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes fortgesetzt worden. Eine erste Abstimmung der in der Sixtinischen Kapelle versammelten Kardinäle brachte am Vortag zunächst keine Entscheidung. Die 115 Kardinäle stimmen nun bis zu viermal am Tag ab, um den Nachfolger des vor knapp zwei Wochen zurückgetretenen Benedikt XVI. zu bestimmen.

