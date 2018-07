Berlin (AFP) Die Bundesländer wollen ihre Klage auf Verbot der rechtsextremen NPD noch vor Jahresmitte in Karlsruhe einreichen. Die Klageschrift werde nach derzeitiger Planung gegen Ende des zweiten Quartals beim Bundsverfassungsgericht eingehen, sagte die thüringische Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) am Donnerstag nach einem Treffen der Länderchefs in Berlin. Die Klageschrift sei derzeit noch in Vorbereitung. "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit", betonte Lieberknecht.

