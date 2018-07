Bremerhaven (AFP) Die deutschen Datenschutzbeauftragten haben sich für einen konsequenten EU-weiten Datenschutz ausgesprochen. Auf einer Konferenz in Bremerhaven beschlossen sie am Donnerstag eine Erklärung, in der sie das Europäische Parlament, die EU-Kommission sowie den Europäischen Rat auffordern, das europäische Datenschutz-Grundrecht "wirksam zu gewährleisten". Alle Änderungsvorschläge, die dieses Recht schwächten, müssten ablehnt werden.

