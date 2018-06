Berlin (AFP) Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, hat dem neuen Papst Franziskus "eine glückliche Hand und Gottes Segen" für die "großen Aufgaben innerhalb der katholischen Kirche" gewünscht. Zugleich hoffe der Zentralrat, "dass Papst Franziskus den Kurs der Annäherung, der Freundschaft und des Vertrauens zwischen Christentum und Judentum fortsetzt und sogar noch weiter verstärkt", erklärte Graumann am Donnerstag in Berlin.

