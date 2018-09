Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet nicht, dass auf dem EU-Gipfel in Brüssel die Verhandlungen über ein Hilfspaket für Zypern vorankommen. "Nein, wir werden hier nicht über die Zypern-Frage sprechen, weil die Troika ihre Arbeit noch nicht beendet hat", sagte Merkel in Brüssel. Dies sei die Aufgabe der Euro-Finanzminister am Freitag.

