Berlin (AFP) Streitigkeiten zwischen Strom- oder Gaskunden und Energieversorgern kann die Schlichtungsstelle Energie in den meisten Fällen lösen. In rund 90 Prozent der bisher erfolgten Schlichtungsverfahren habe die Schlichtungsstelle eine Einigung zwischen Verbraucher und Versorger erzielen können, erklärte deren Geschäftsführer Thomas Kunde am Donnerstag in Berlin. Damit hätten in der "weit überwiegenden Zahl der Fälle" langwierige und kostenintensive Gerichtsverfahren vermieden werden können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.