Brüssel (dpa) - Der EU-Gipfel hat seine Solidarität mit dem krisengeschüttelten Zypern bekräftigt. Man gehe in diesen Tagen bei der finanziellen Stabilität kein Risiko ein, sagte Gipfelchef Herman Van Rompuy nach Beratungen in Brüssel. Auf Details des geplanten Hilfsprogramms ging der Belgier nicht ein. Dieses soll von den Euro-Finanzministern an diesem Freitag unter Dach und Fach gebracht werden.

