Dortmund (dpa) - Gegen vier Salafisten ist Haftbefehl erlassen worden, weil sie Anschläge auf Mitglieder der rechtsextremen Partei Pro NRW geplant haben sollen. Unter anderem wird ihnen die Planung schwerer staatsgefährdender Straftaten vorgeworfen. Keiner der vier Männer äußerte sich zu den Vorwürfen. Sie waren in der Nacht zu gestern festgenommen worden. Zwei von ihnen waren in Leverkusen in der Nähe des Hauses des Pro NRW-Vorsitzenden Markus Beisicht beobachtet worden. Möglicherweise wollten sie ihn ausspähen.

