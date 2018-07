München (SID) - Bayern München bangt am Samstag (18.30 Uhr/Sky und Liga total!) im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen weiter um den Einsatz von Superstar Franck Ribéry. Den 29 Jahre alten Franzosen plagt weiterhin eine schmerzhafte Bänderdehnung im Sprunggelenk, die seinen Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal (0:2) verhindert hatte. Ribéry absolvierte am Donnerstag zwar eine Laufeinheit, am Mannschaftstraining konnte er aber nicht teilnehmen. Trainer Jupp Heynckes will am Freitag eine Entscheidung treffen.