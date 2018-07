Paris (SID) - Franck Ribéry vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München steht erwartungsgemäß in Frankreichs Aufgebot für die kommenden Spiele in der Qualifikation zur WM 2014 in Brasilien. Insgesamt berief Nationaltrainer Didier Deschamps 24 Spieler für die Partien in Paris gegen Georgien am 22. März und vier Tage später gegen Welt- und Europameister Spanien. Während der derzeit angeschlagene Offensivakteur Ribéry der einzige Deutschlandlegionär im Kader ist, ist die englische Premier League mit zehn Spielern vertreten.

Mit sieben Punkten liegt Frankreich in der Gruppe 1 hinter den punktgleichen Spaniern, die die Franzosen bei der EM 2012 im Viertelfinale mit 2:0 besiegten, auf dem zweiten Platz. Im Hinspiel erreichte Frankreich in Spanien im Oktober ein 1:1.