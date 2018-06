Frankfurt/Main (SID) - Auch Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat in der anhaltenden Diskussion über umstrittene Handelfmeter-Entscheidungen den Überblick verloren. "Ich kann es auch nicht immer festmachen, wann es Elfmeter ist oder nicht", sagte Löw am Donnerstag. Für den Bundestrainer besteht in dieser Beziehung Gesprächsbedarf: "Das ist ein Punkt, über den nochmal diskutiert und aufgeklärt werden muss. Es ist schwer für die Schiesdsrichter. Und für die Trainer ist es manchmal schwer, die Entscheidungen zu akzeptieren."