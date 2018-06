Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV geht ohne Verletzungssorgen, aber wieder mit Heung-Min Son in der Startelf in das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!). Das kündigte Trainer Thorsten Fink am Donnerstag an. Der südkoreanische Offensivspieler Son, der mit neun Saisontreffern zweitbester Torschütze der Hamburger ist, hatte beim 1:0-Erfolg in Stuttgart am vergangenen Sonntag zum zweiten Mal in dieser Spielzeit zunächst nur auf der Bank gesessen.

"Wir wollen gegen Augsburg zu Null spielen. Das hat oberste Priorität", sagte Fink. Zu einer Aussage hinsichtlich des Kampfes um die Europacup-Plätze wollte er sich nicht hinreißen lassen. "Wir sollten sehen, mal zwei Spiele in Folge zu gewinnen", sagte Fink.

Nationalkeeper René Adler wurde da schon weitaus deutlicher. "Jetzt beginnen die heißen Wochen", sagte Adler gegenüber Hamburger Medien. Der HSV wolle nicht um Platz acht oder neun spielen. "Europa ist ein realistisches Ziel", sagte Adler. Die Norddeutschen stehen als Sechster zurzeit auf einem Europa-League-Platz und haben nur einen Punkt Rückstand auf den Vierten Schalke.