Leverkusen (SID) - Sascha Lewandowski hat ausgeschlossen, den Trainerjob bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ohne Teamchef Sami Hyypiä auszuüben. "Ich werde diesen Job nicht ohne Sami machen", sagte der 41-Jährige dem kicker.

In den vergangenen Tagen waren Spekulationen über Dissonanzen in der Leverkusener Doppelspitze aufgekommen. Hyypiä reagierte am Donnerstag verärgert: "Ich habe zwei Tage gehabt, die ich noch nie erlebt habe. Ich habe gedacht, ein Zitat muss immer zu hundert Prozent stimmen. Worte in meinen Mund zu legen, das geht nicht."

An der Zusammenarbeit mit Lewandowski habe sich nichts geändert. "Wir sind ganz ruhig. Es hat sich nichts geändert", sagte der 39-jährige Hyypiä dem kicker: "Wir haben beide unseren eigenen Weg. Diese Wege sind ganz nah beieinander, aber nicht identisch. Manchmal sind wir anderer Meinung. Das ist ganz normal. Wenn wir immer gleicher Meinung wären, würde es vielleicht nicht so gut funktionieren."

Alle Beteiligten hatten zuletzt aber auch deutlich gemacht, dass das in der Liga einmalige Konstrukt keine Dauerlösung sein wird. "Dass sich beide weiterentwickeln und es kein Bremer Modell gibt, ist doch klar", erklärte Sportdirektor Rudi Völler.

Lewandowski, der im Gegensatz zum Finnen Hyypiä die Trainerlizenz besitzt, hatte bereits am Mittwoch erklärt: "Wenn es um kurzfristige Lösungen geht, hat das Modell sehr viele Vorteile. Wenn es um langfristige Lösungen geht, ist es schwer zu leben. Daraus machen wir auch gar keinen Hehl."