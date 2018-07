Köln (SID) - In der Diskussion um Werksklubs in der Fußball-Bundesliga kann sich Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf die Unterstützung der deutschen Sportfans verlassen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Nürnberger Marktforschungsinstituts puls im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID). 72 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, Werksklubs in der Bundesliga zuzulassen. Lediglich zehn Prozent sind für eine Liga ohne Werksklubs wie VfL Wolfsburg oder Bayer Leverkusen. Zuletzt hatte Rummenigge mehr Respekt gegenüber den Werksklubs eingefordert.