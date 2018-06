Guatemala-Stadt (AFP) Guatemala hat Anspruch auf 13 archäologische Funde erhoben, die kommende Woche im Auktionshaus Sotheby's in Paris unter den Hammer kommen sollen. Laut guatemaltekischem Gesetz seien Verkauf und Export aller Stücke verboten, "die zu unserem Kulturerbe gehören, so wie archäologische Funde", erklärte das Kulturministerium in Guatemala-Stadt am Mittwoch (Ortszeit). Auf welche der bei der Auktion zu versteigernden Stücke genau sich der Anspruch bezieht, wurde nicht erwähnt.

