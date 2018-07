Rio de Janeiro (dpa) - Seine erste größere Auslandsreise könnte den neuen Papst Franziskus zum Weltjugendtag nach Brasilien führen. In Rio de Janeiro werden dazu vom 23. bis 28. Juli Millionen junge Menschen erwartet. Brasiliens Bischöfe reagierten mit großer Freude auf den Papst aus dem Nachbarland Argentinien. Er werde mit Liebe und Warmherzigkeit erwartet, hieß es. Papst Benedikt XVI. war bei den Weltjugendtagen 2005 in Köln, 2008 in Sydney und 2011 in Madrid.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.