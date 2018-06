Moskau (dpa) - Die Geiselnahme in einer Berufsschule in Russland ist beendet. Der Täter wurde festgenommen. Alle fünf Geiseln, darunter zwei Schülerinnen und eine Lehrerin, blieben unverletzt. Der Täter war am Nachmittag in die Fachschule für Fischereiwirtschaft in der südrussischen Stadt Astrachan eingedrungen, hatte mit Gewalt gedroht und Pizza und Cola gefordert. Beides bekam der Mann. Über sein Motiv ist bisher noch nichts bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.