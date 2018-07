Madrid (AFP) Spanische Staatsanleihen stoßen bei Investoren derzeit wieder auf zunehmendes Interesse. Mit der Ausgabe besonders langfristiger Schuldtitel versorgte sich das Land am Donnerstag an den Finanzmärkten mit 803 Millionen Euro, wie die spanische Notenbank mitteilte. Das Interesse der Investoren war dabei sogar 2,6 Mal so hoch.

