Köln (SID) - Die Galopp- und Trabrennvereine in Nordrhein-Westfalen können aufatmen: Die Streichung der Zuschüsse aus dem Spiel 77 für das Jahr 2013 wird kompensiert. Sie erhalten nun doch Fördermittel in Höhe von 900.000 Euro durch die Landesregierung. Diese Entscheidung traf der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages bei einer Sitzung zum Haushaltsgesetz 2013 am Donnerstag in Düsseldorf.

"Am 5. Dezember 2012 wurde den Rennvereinen mitgeteilt, dass sie zum Jahreswechsel aus dem Kreis der Destinatäre aus den Erträgen des Glücksspiels herausfallen. Da die Investitionsplanungen für 2013 bereits zu diesem Zeitpunkt weitestgehend abgeschlossen waren, stehen die Rennvereine vor unlösbaren Problemen. Bei den Rennvereinen, die alle gemeinnützig sind und ohne Überschüsse wirtschaften, sind diese Kürzungen nicht zu kompensieren und führen kurzfristig zu existenziellen Problemen", hieß es in der Begründung des Landtages.

Die Vereine erhalten nun die 900.000 Euro zu Lasten des allgemeinen Landeshaushalts. "Damit ist keine Wiederaufnahme der Rennvereine in den Kreis der aus den Erträgen des Glücksspiels begünstigten Destinatäre verbunden", stellte der Landtag fest.

"Unsere Argumente sind gehört worden. So gut diese Nachricht ist, so wichtig wird es auch sein, jetzt eine stabile und nachhaltige Finanzierung für 2014 und die folgenden Jahre in Angriff zu nehmen", sagte Andreas Tiedtke, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen.