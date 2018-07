Düsseldorf (dpa) - An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn wird an diesem Freitag wieder gestreikt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag in Düsseldorf mit. Die Mitarbeiter der Fracht-, Personal- und Fluggastkontrolle seien zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen.

Damit solle vor der entscheidenden 4. Tarifrunde am 18. März die Entschlossenheit der Arbeitnehmer bekräftigt werden. Die Gewerkschaft fordert Lohnerhöhungen zwischen 2,50 Euro und 3,64 Euro für die Wach- und Sicherheitsbranche in NRW. In dem Bereich arbeiten in NRW 34 000 Menschen, von ihnen gut 2000 an den Flughäfen.