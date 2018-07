Manila (AFP) Auch nach der Entführung von 21 philippinischen Blauhelmsoldaten auf den Golanhöhen will sich die Regierung in Manila weiterhin an der UN-Truppe beteiligen. Das Land "ist dem UN-Mandat zur Förderung von Frieden und Sicherheit weiterhin verpflichtet", sagte ein Sprecher des philippinischen Außenministeriums am Donnerstag in der Hauptstadt Manila. Das philippinische Kontingent auf den Golanhöhen werde seine Aufgaben weiter wahrnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.