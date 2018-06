San Francisco (AFP) Der US-Internetkonzern Google hat die Verantwortung für das erfolgreiche Smartphone-Betriebssystem Android in neue Hände übergeben. Andy Rubin, der als Gehirn hinter Android gilt, tritt von seinem Posten zurück, bleibt aber beim Unternehmen, wie Google-Chef Larry Page am Mittwoch (Ortszeit) in einem Blogeintrag mitteilte. Demnach wird Sundar Pichai, der Leiter für das PC-Betriebssystem Chrome und Googles Anwendungen (Apps), zusätzlich zu seinen bisherigen Funktionen künftig auch Android verantworten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.