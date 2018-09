Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat in einem ersten Telefonat mit seinem neuen chinesischen Kollegen Xi Jinping über heikle Fragen wie das nordkoreanische Atomprogramm und die Cyberattacken auf die USA gesprochen. Obama rief Xi nach Angaben des Weißen Hauses wenige Stunden nach dessen Kür durch den Volkskongress in Peking am Donnerstag an und gratulierte ihm zu der Wahl. Außerdem kündigte Washington die baldige Reise von Finanzminister Jack Lew und Außenminister John Kerry nach China an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.