Frankfurt/Main (dpa) - Die Lage am Frankfurter Flughafen hat sich nach dem heftigen Wintereinbruch wieder normalisiert. Heute wurden zunächst keine Flüge mehr abgesagt. Sie seien guter Dinge, dass heute alles normal laufe, sagte ein Flughafen-Sprecher. Bereits am Abend waren alle vier Start- und Landebahnen auf Deutschlands größtem Flughafen wieder offen. Bis dahin waren mehr als 170 Flüge abgesagt worden. Am Dienstag waren rund zwei Drittel der insgesamt 1200 Verbindungen gestrichen worden.

