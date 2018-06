London (SID) - Patrick Chan hat bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in London/Ontario im Kurzprogramm der Herren den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung gelegt. Der Kanadier zeigte eines der besten Kurzprogramme seiner Karriere und wurde mit der Rekordpunktzahl von 98,37 belohnt. Auf Platz zwei liegt der Kasache Denis Ten (91,56) vor dem Kanadier Kevin Reynolds (85,16). Der deutsche Meister Peter Liebers geht von Platz 13 in die Kür am Freitag. Der 24 Jahre alte Berliner erhielt für sein Kurzprogramm 71,20 Punkte.