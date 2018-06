Stuttgart (dpa) - Der Sportwagenbauer Porsche hat im vergangenen Jahr ein neues Rekordergebnis verbucht. «2012 war das erfolgreichste Jahr in der bisherigen Geschichte unseres Unternehmens», sagte der Vorstandschef der VW-Tochter, Matthias Müller, in Stuttgart. Der Umsatz legte um 27 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro zu, der Überschuss stieg auf 1,84 Milliarden Euro nach 1,46 Milliarden Euro im Vorjahr. 2012 hatte Porsche 143 096 Fahrzeuge ausgeliefert - 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Am häufigsten verkaufte sich der Geländewagen Cayenne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.