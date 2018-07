Berlin (AFP) Deutschland will nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios Israel beim Schutz vor möglichen syrischen Chemiewaffen unterstützen. Es sei grünes Licht für die Lieferung von acht TEP-90 Dekontaminations-Ausstattungen an Israel gegeben worden, berichtete die ARD am Freitag. Nach Angaben von Christian Schmidt, Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, sollten dadurch die Schutzmöglichkeiten Israels gegen ABC-Angriffe verbessert werden.

