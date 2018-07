Brüssel (AFP) Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hat sich vor einem Sondertreffen der Euro-Finanzminister zu Zypern zurückhaltend über die Aussichten auf eine Einigung auf ein Hilfspaket für das Land geäußert. "Wir werden miteinander diskutieren, um eine Einigung zu erzielen und wir werden sehen, wie weit wir kommen", sagte der Niederländer am Freitag in Brüssel. Sein Hauptziel in den Verhandlungen sei es, "sicherzustellen, dass die Eurozone stabil ist und Zypern wieder den Weg nachhaltigen Wachstums einschlagen kann".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.