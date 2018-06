Brüssel (AFP) In Brüssel ist am Freitagvormittag der Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs fortgesetzt worden. Offiziell auf dem Programm stehen Beratungen über das Verhältnis zu Russland. Großbritannien, das derzeit die G-8-Präsidentschaft innehat, will zudem über den anstehenden Gipfel der Gruppe aus acht wichtigen Industrieländern und Russland (G-8) informieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.