Brüssel (AFP) In der Debatte um Waffenlieferungen an die syrische Opposition hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davor gewarnt, die Lage in dem Bürgerkriegsland weiter zu verschlimmern. Deutschland sei grundsätzlich bereit, über entsprechende Pläne Frankreichs und Großbritannien zu beraten, sagte Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Bundeseregierung habe aber eine "ganze Reihe von Vorbehalten" gegen Waffenexporte an die Opposition, "weil man sich fragen muss, ob man damit den Konflikt insgesamt nicht noch einmal anheizt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.