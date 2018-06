Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Voraussetzungen zur Lösung der Finanzprobleme Zyperns als "schwierig" bezeichnet. Er wisse nicht, ob es bei einem Sondertreffen der Eurogruppe bereits zu einer Einigung auf ein Hilfsprogramm komme, sagte Schäuble am Freitag in Brüssel. "Wir beschäftigen uns in der Eurogruppe zum ersten Mal richtig in der Substanz vermutlich mit Zypern."

