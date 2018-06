Köln (AFP) Vor den Beratungen zum Rettungspaket für Zypern hat der Haushaltsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, eine Beteiligung der Anleger bei den Banken des Mittelmeerlandes gefordert. Die Investoren mit Geldern bei den Instituten müssten zur Zypern-Rettung beitragen, sagte Schneider am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Er sprach damit insbesondere russische Anleger an, die große Summen in Zypern haben sollen. Zinsen für Anleger dürften letztlich nicht durch die Verkäuferin in Deutschland und den Steuerzahler finanziert werden, sagte Schneider.

