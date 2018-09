Brüssel (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein Hilfsprogramm für das pleitebedrohte Zypern in Aussicht gestellt - aber mit Bedingungen. Eine Situation müsse vermieden werden, in der sich Zypern nicht mehr finanzieren könne, sagte Merkel nach dem zweitägigen EU-Gipfel in Brüssel. Einfach Zypern sich selbst zu überlassen, wäre aus ihrer Sicht nicht verantwortlich. Allerdings sei eine ganze Reihe von Bedingungen formuliert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.