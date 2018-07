Paris (AFP) Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat einen Riesenauftrag an Land gezogen: Die türkische Fluglinie Turkish Airlines bestellte 82 Maschinen aus der Familie des Mittelstrecken-Flugzeuges A320 im Wert von insgesamt 9,3 Milliarden Dollar (7,17 Milliarden Euro), wie Airbus am Freitag in Paris mitteilte. Ein entsprechender Vertrag wurde unterzeichnet.

